Rabiot apre al rinnovo, Champions ed ingaggio top: la Juve studia il piano

Il suo contratto è in scadenza a giugno ma ha aperto al rinnovo. Champions e ingaggio top: la Juve studia il piano per convincerlo a restare

Adrien Rabiot continua ad essere un uomo chiave del centrocampo della Juventus. Max Allegri ormai lo considera un insostituibile e il suo apporto sul campo è racchiuso in quei 9 gol stagionali che stanno trascinando i bianconeri. Il lavoro del francese sul campo ha fatto sì che l'ex PSG si è imposto a livelli mai raggiunti in carriera. E quel contratto in scadenza a giugno 2023 è passato da liberazione a motivo di preoccupazione nel perdere un elemento importante a zero.