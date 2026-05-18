Ospite negli studi di Mediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari, ha analizzato gli episodi da moviola di Juventus-Fiorentina, concentrandosi in particolar modo sulle reti annullate a McKennie e a Vlahovic. Di seguito le sue parole.

La rete di McKennie

“Semplicemente McKennie non poteva prendere posizione davanti a Gosens, quindi lo ha spinto alla schiena mentre il difensore cerca di prendere il pallone. Inevitabile fischiare punizione, si vede un braccio che si allarga vero l'avversario. Quando è in attacco lo valutano in un modo, se è in difesa in un altro”.

Il gol di Vlahovic

"Una situazione in cui il VAR ha agito perfettamente con il direttore di gara, che poi si prende la responsabilità. Massa viene richiamato al VAR per una decisione non facile. Perché c'è un tocco: se è giocata il gol è buono, altrimenti non lo è. Massa decide, non decide il VAR per Massa, questo fa piacere".