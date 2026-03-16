Juve, l’analisi di Calvarese su Tuttosport: “A mio avviso la rete di Conceiçao era valida”

Gianpaolo Calvarese è sicuro: La rete di Conceiçao era valida dal momento che Koopmeiners non influisce sulla visuale di Okoye.

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato sulle colonne di Tuttosport il discusso episodio della rete annullata a Conceiçao. Di seguito la sua analisi:

“Dopo aver ben diretto Real Madrid-Manchester City, in Udinese–Juventus Mariani annulla il gol di Conceição con Ofr seguendo le disposizioni Can. Partiamo proprio dall’episodio clou. Il portoghese segna, l’arbitro va all’Ofr per valutare la punibilità del fuorigioco geografico di Koopmeiners. Nell’annuncio spiega che l’olandese «fa un movimento che impatta» sulle capacità di parata di Okoye. Arbitro e Var seguono i dettami di Rocchi, che ha spiegato che il fatto che il calciatore in offside sia nell’area piccola aumenta la punibilità. Ma analizziamo l’episodio regolamento alla mano. Il portiere vede partire il pallone; non c’è un chiaro tentativo di giocare o contendere il pallone e neanche un movimento evidente che possa influenzare l’intervento del portiere. Anzi, nel “frame by frame” si vede che Koopmeiners alza il piede solo dopo che il pallone è già passato. Ecco perché a mio avviso la rete era valida“.