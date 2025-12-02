Juve, l'agente di Rugani: "L'arrivo di CR7 ha montato la testa. Per Palestra..."

Il procuratore Davide Torchia, agente di Rugani, ha rilasciato un'intervista dove parla dei tifosi e di un giocatore nei radar bianconeri

Intervenuto a Radio Bianconera, il procuratore sportivo Davide Torchia, agente del difensore Daniele Rugani, ha analizzato il pubblico della Juve e di un eventuale colpo di mercato sulla fascia. Di seguito le sue parole: “Il tifoso bianconero ha sempre avuto il palato fine.

Quando si vinceva senza gioco non erano contenti; quando è successo il contrario, ci si lamentava comunque. Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo i sostenitori bianconeri hanno avuto un po’ la puzza sotto il naso. Ci sono molte partite da dentro o fuori. La situazione di Vlahovic e degli altri indisponibili non aiuta.

Quaranta milioni per Palestra? Con tutto il rispetto per il ragazzo, non condivido. Basta che un giovane faccia qualcosa di buono e subito le pretese si alzano. È il meccanismo del mercato. Se lo chiede il PSG puoi permetterti certe richieste, con un club italiano la situazione è diversa.”