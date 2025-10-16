Juve, la UEFA ha aperto un’inchiesta per il Fair Play Finanziario

La UEFA ha aperto un procedimento nei confronti della Juventus, per un possibile sforamento del parametro Football Earning Rule. L'esito è atteso nella primavera del 2026.

La società bianconera è finita sotto la lente d’ingrandimento della UEFA, per un possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario, in particolare per quanto riguarda la Football Earning Rule. La UEFA ha aperto un procedimento lo scorso 18 settembre,per un potenziale sforamento relativo al triennio 2022/23-2024/25. L’esito del procedimento è atteso per la primavera del 2026 .

Cosa rischia la Juve ?

Secondo le stime della società, l’eventuale sanzione economica sarebbe di cifre non rilevanti. La questione più preoccupante, potrebbe rigurdare invece le possibili restrizioni sportive. Quest’ultime potrebbero trasformarsi in limitazioni nella registrazione di nuovi giocatori nelle competizioni UEFA.

Nel documento viene poi fatta menzione la precedente decisione della UEFA, datata 28 luglio 2023. In quell’occasione la Juventus fu esclusa dalla Conference League e sanzionata con una multa di 10 milioni di euro. Cifra che la società potrebbe essere tenuta nuovamente a versare, nel caso in cui emergeranno violazioni relativamente ai bilanci 2023, 2024 o 2025.

La nota del club

Il club tramite una nota ufficiale ha comunque voluto lanciare un messaggio rassicurante. Di seguito il passaggio:

“Alla data della presente relazione finanziaria annuale non sono state rilevate violazioni significative né dai revisori di Juventus né dalla Uefa”. La società, quindi conferma di essere sotto osservazione, ma assicura di aver intrapreso tutte le misure per rispettare i parametri richiesti.