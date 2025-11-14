Juve, la società fa il riepilogo sugli impegni dei nazionali

Scopriamo come sono andati i giocatori bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali nelle gare di ieri sera.

Ieri in campo, nelle gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, sono scesi diversi giocatori bianconeri. La società, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il recap di come sono andati i nazionali. Di seguito la nota della società:

“Settantacinque minuti in campo per Andrea Cambiaso nel match affrontato dall’Italia contro la Moldova: una partita vinta nel finale dagli Azzurri per 2-0, che confermano così il secondo posto nel gruppo I alle spalle della Norvegia – prossima e ultima avversaria prima dei playoff. Panchina per Manuel Locatelli.

Passo falso invece per il Portogallo di Francisco Conceicao, entrato in campo al 63’ subito dopo l’espulsione di Cristiano Ronaldo che ha complicato la rimonta dei lusitani – sotto 2-0 già a fine primo tempo contro l’Irlanda. Quello è anche il punteggio con cui è terminato il match, che ha condannato la squadra guidata dal ct Roberto Martinez a rimandare l’appuntamento con la qualificazione ai Mondiali della prossima estate. Per riuscire a conquistare un pass, il Portogallo dovrà battere nell’ultima partita in programma l’Armenia.

Chi invece vola al Mondiale è la Francia, che nelle scorse ore ha convocato Khephren Thuram a seguito dell’infortunio di Camavinga: secco 4-0 contro l’Ucraina per i transalpini, ora sicuri dell’accesso alla competizione negli Stati Uniti. Il centrocampista bianconero è rimasto in panchina per tutta la partita.