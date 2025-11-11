Juve, la Roma rinuncia ad un attaccante per il match? Le ultime

In vista del match Juve-Roma, in programma il venti dicembre, i giallorossi potrebbero non avere a disposizione un attaccante

In vista del match Juve-Roma, attualmente prima in classifica a pari punti con l’Inter, i giallorossi potrebbero non avere a disposizione un attaccante. Dopo gli infortuni di Dybala (ex della gara), Ferguson e Bailey, la squadra di Gasperini dovrà rinunciare anche ad Artem Dovbyk.

Il numero nove, infatti, è stato costretto a lasciare il campo contro l’Udinese per un problema muscolare. Gli esami diagnostici effettuati ieri hanno confermato una lesione al tendine del retto femorale sinistro, che lo terrà lontano dai campi per più di un mese. La sua presenza nel big match dello Stadium non è assicurata.