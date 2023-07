Juve, PSG e Bayern su Harry Kane: Vlahovic in sala d’attesa

I tedeschi hanno già formulato un'offerta iniziale rifiutata dal Tottenham, ma il presidente onorario dei bavaresi -Uli Hoeness- ha recentemente confermato che Kane è la prima opzione per rafforzare l'attacco in estate, seguito da Victor Osimhen, Randal Kolo Muani e Vlahovic. Ciò significa che l'interesse per Vlahovic, per forza di cose resterà in una fase di stallo. Da una parte ciò crea nervosismo sia per la Juve che per i Blues che sanno che il serbo è la chiave per i bianconeri per arrivare a Lukaku.