Juve, Kostic votato come MVP del mese di marzo: la nota

Adesso, per il classe '92 si prospetta un finale di stagione importante, per convincere definitivamente il club piemontese a puntare su di lui anche per la prossima stagione, anche se fino ad ora Kostic si è dimostrato uno degli acquisti più azzeccati dell'ultima campagna della Juventus .

Ecco la nota del sito bianconero: "Grandi prestazioni, affidabilità, corsa, qualità. E quel gol che ha deciso il Derby d'Italia. Ci sono molti motivi per cui Kostic è stato votato su Juventus.com come MVP of the Month Powered by EA Sports. Merita applausi in realtà tutta la stagione del serbo finora, rivelatosi presto un elemento importantissimo della stagione bianconera. Il premio, e il grande applauso di tutti, saranno il 23 aprile prossimo, alla fine del riscaldamento di Juve-Napoli. Bravo, Filip!