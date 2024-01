Juve, Kostic sempre più decisivo: 0 gol ma primo per big chance create

Kostic è ormai un punto fermo della Juve di Allegri: l'esterno serbo non è ancora riuscito a segnare in questa stagione ma resta decisivo

L'unico problema, se così vogliamo definirlo, sono i gol: ancora zero. Nonostante questo Kostic resta fondamentale per la Juve grazie ai suoi cross e ai suoi assist, già quattro. In tutta la Serie è il primo per big chance create insieme a Leao e Dimarco.