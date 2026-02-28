Juve, Koopmeiners e Milik compiono gli anni: gli auguri del club

I due calciatori oggi compiono gli anni: la nota con cui la Juventus ha voluto fare loro I propri auguri di buon compleanno

Nella giornata di oggi Koopmeiners e Milik, rispettivamente centrocampista e attaccante della Juventus, compiono gli anni. In tal senso, la Juventus ha voluto fare i propri auguri di buon compleanno ai due calciatori attraverso la seguente nota:

“Oggi, sabato 28 febbraio 2026, festeggiamo due compleanni a tinte bianconere: quelli di Koopmeiners e di Milik.

Teun, che compie ventotto anni, è sceso in campo 35 volte in questa stagione, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, mettendo a referto due reti e un assist. In totale sono 79 le apparizioni del classe ’98 olandese con la nostra maglia, arricchite da 7 marcature e 4 assist. Venendo ad Arek, questo è il quarto compleanno trascorso alla Juventus. Per l’attaccante polacco, bianconero dal 2022, sono 75 le presenze complessive con il nostro Club, con cui è andato a segno 17 volte.

Buon compleanno, ragazzi!”.