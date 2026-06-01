Kolo Muani aspetta la Juventus

La pazienza non gli manca. E forse è proprio questa la qualità che meglio racconta il rapporto tra Randal Kolo Muani e la Juventus. L’attaccante francese è pronto ad aspettare ancora. Sarebbe la terza volta consecutiva in tre sessioni di mercato differenti. Un legame mai interrotto davvero, nonostante gli ostacoli incontrati negli ultimi mesi. La scorsa estate il giocatore aveva fatto di tutto per vestire bianconero. Alla fine, però, la Juventus decise di investire su Lois Openda, lasciando sfumare l’operazione. Successivamente è arrivato il trasferimento al Tottenham. Una soluzione rapida, nata soprattutto dalla necessità reciproca di trovare una risposta immediata sul mercato. L’avventura inglese, però, non ha prodotto gli effetti sperati. Dopo un buon inizio, il rendimento è progressivamente calato. Anche il sogno di rilanciarsi definitivamente si è complicato.

Lo spogliatoio spinge per il ritorno

Uno degli aspetti più importanti riguarda il rapporto costruito con il gruppo juventino. Nonostante il tempo trascorso lontano da Torino, Kolo Muani ha mantenuto contatti costanti con molti ex compagni. Il legame creato durante la sua esperienza bianconera non si è mai interrotto. Diversi giocatori continuano a sentirlo regolarmente e ne apprezzano ancora atteggiamento e professionalità. Proprio per questo motivo, all’interno dello spogliatoio esiste una convinzione precisa. Kolo Muani viene considerato l’uomo giusto per rinforzare l’attacco. La fiducia arriva anche da Luciano Spalletti. Il tecnico ha chiesto il suo ritorno già in passato e continua a considerarlo un profilo ideale. Pesano le qualità tecniche, ma soprattutto l’attitudine mostrata dentro e fuori dal campo. Il francese viene descritto come un professionista esemplare e una presenza positiva per il gruppo.

I presupposti ci sono, ora decide la Juventus

La Juventus continua a monitorare attentamente la situazione. I rapporti con il Paris Saint-Germain sono migliorati e oggi esistono condizioni più favorevoli rispetto al passato. L’operazione resta economicamente importante. Servirebbero circa 30 milioni per riportare il francese a Torino, ma il club considera l’investimento sostenibile. Molto dipenderà anche dalle valutazioni legate a Vlahovic e alle altre operazioni offensive. La società vuole evitare nuovi ritardi o sorpassi inattesi. Intanto il giocatore aspetta ancora. L’Europa League non rappresenta un ostacolo. Kolo Muani vuole soprattutto tornare protagonista. Per questo motivo, dopo mesi di occasioni mancate, il secondo capitolo juventino appare oggi più possibile che mai. La società non ha mai smesso di cercare il giocatore, con continui contatti confermati anche da Fabrizio Romano nella giornata di ieri.