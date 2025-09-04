Juve, Koeman esclude Teun Koopmeiners dall’Olanda! Il motivo

Koopmeiners escluso dall’Olanda per la sfida contro la Polonia: il motivo dietro questa decisione sul centrocampista della Juve

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juve, non sarà tra i convocati per la sfida tra Olanda e Polonia. Nonostante il numero 8 bianconero sia stato convocato dal CT Koeman, non sarà presente nella sfida contro i polacchi. L’esclusione non è legata a problemi fisici, ma dovuta esclusivamente alla necessità di rispettare il regolamento UEFA che impone un limite di dodici giocatori in panchina per ogni partita. L’altro escluso, sui venticinque chiamati, è Sem Steijn: giovane attaccante del Feyenoord.