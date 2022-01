Juve, l’assurdo caso di Kean: ecco perchè sarà assente in Coppa Italia

Martedì contro la Sampdoria Moise Kean non ci sarà. Perchè l'attaccante della Juve sarà costretto a saltare il match?

Nel corso della conferenza stampa prima della partita contro l'UdineseMassimiliano Allegri ha detto: "Stasera sarà importante per Kean, perché martedì non ci sarà in Coppa Italia". Non a caso l'attaccante italiano è partito titolare a discapito di Morata, che ha avuto quindi il tempo di riposare in vista del match di martedì contro la Sampdoria. Ma perchè il classe 2000 sarà assente in Coppa Italia? Il motivo è molto particolare.

24 agosto 2021, in Inghilterra Everton e Huddersfield si sfidano in un match di Carabao Cup. La partita termina sul risultato di 2 a 1 in favore dei Toffes, ma al 59' minuto del match Moise Kean si fa espellere. Pochi giorni più tardi Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e i bianconeri decidono di sostituirlo con l'attaccante italiano. Ecco quindi che la squalifica ricevuta in Inghilterra dovrà essere scontata nella prima partita della coppa nazionale italiana, quella di martedì prossimo contro la Sampdoria. Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di lui.

Ieri contro l'Udinese, però, Kean non ha impressionato e non vederlo in campo non farà piangere i tifosi bianconeri. Certo, la stagione di Morata non è delle migliori ma anche l'attaccante italiano sta deludendo le aspettative. Entrambi gli attaccanti hanno caratteristiche simili, che purtroppo non sono quelle che servirebbero alla Juventus. Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un attaccante in grado di riempire l'area di rigore avversaria, una punta di peso che riesca a finalizzare le azioni da gol create dall'estro di giocatori come Dybala, Bernardeschi e Kulusevski. Investire con forza sul mercato invernale non sarà facile e molto probabilmente non arriveranno rinforzi di spessore. A giugno poi si vedrà. Molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, competizione tanto prestigiosa quanto ricca da un punto di vista economico. Contro la Sampdoria giocherà Morata, questo è poco ma sicuro.