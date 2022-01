Juve, Allegri nella storia: 208 vittorie su 300 partite giocate

Ieri Allegri ha raggiunto un traguardo importante, giocando la sua 300esima partita sulla panchina della Juve. Ben 208 vittorie

Grazie alla vittoria contro l'Udinese la Juventus è tornata a casa con tre punti di fondamentale importanza. Un risultato significativo, che mette pressione alle dirette avversarie per un piazzamento in Champions League (questa sera l'Atalanta affronterà il fortissimo Inter). A sorridere è però Massimiliano Allegri, che ieri ha raggiunto un traguardo importante sulla panchina bianconera: "Massimiliano Allegri ha collezionato contro l'Udinese la sua gara numero 300 alla guida della Juventus: questa è la vittoria numero 208; tra i tre allenatori che hanno raggiunto questa cifra in bianconero (Trapattoni e Lippi gli altri), lui é quello con la % di vittorie piú alta (69%)".