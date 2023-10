Gol annullati, il giallo e la rabbia dopo il cambio: Juve, serata no per Kean

Serata sfortunata per l'attaccante della Juve Kean, che contro il Verona ha visto il VAR annullargli due reti: rabbia al momento del cambio

È stata una partita particolarmente sfortunata quella tra Juve e Verona per Moise Kean. L'attaccante italiano è stato uno dei migliori in campo, pericolosissimo in area di rigore avversaria tanto da segnare due reti... entrambe annullate dal VAR.