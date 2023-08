Juve, Kean e Kostic vicini all’addio? Rispunta il nome di…

Dopo l'amaro pareggio allo Juventus Stadium contro i rossoblù, la società continua a pensare di mercato a quattro giorni dalla chiusura. Nella lista dei partenti potrebbe finire anche Filip Kostic, la cui permanenza a Torino non appare più così scontata. Approdato in bianconero la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte, il giocatore non è stato ancora chiamato in causa da mister Allegri, preferendogli Cambiaso -tornato dal prestito dal Bologna- ed Iling Jr.