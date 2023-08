Dopo Juventus-Bologna la bomba di mercato: “Può andare via subito!”

" Pogba sta meglio . Ha fatto un buon test mercoledì nel quale c'è stata una sessione particolarmente intensa. È a completa disposizione e potrà essere utilizzato ". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima del match contro il Bologna poi finito 1-1, che ha deluso tutti. Paul è sceso in campo e non ha fatto neanche male. A deludere è stato nel complesso, l'andamento della partita dove la Juventus travolgente vista contro l'Udinese è sembrata scomparsa. Del tutto. Ma a fare rumore è un'altra notizia che sta circolando in queste ore e che è stata riportata da TuttoSport.

Juve, l'Arabia Saudita osserva con attenzione

La domanda è chiarissima: e se il ritorno in campo di Pogba non fosse la bella notizia che i tifosi della Juve stavano aspettando? Secondo quello che scrive TuttoSport, infatti, la ritrovata brillantezza fisica del calciatore potrebbe riaccendere gli interessi dell'Arabia Saudita che non ha mai smesso completamente di seguire il giocatore. Classe, giocate d'autore e gol, tutte caratteristiche che tanto piacciono in Arabia. Se questa ipotesi fosse confermata gli arabi potrebbero presentare alla Juve e al giocatore un'offerta faraonica difficilmente rifiutabile. A quel punto il francese potrebbe davvero lasciare Torino, con la dirigenza bianconera che avrebbe a disposizione pochi giorni ma un grande budget per sostituire il Polpo e potenziare la squadra. La notizia sta circolando da qualche ora e c'è chi lavora all'ipotesi di una possibile grossa offerta che da qui a qualche giorno, potrebbe finire sul tavolo di Elkann. Non resta altro da fare che attendere per vedere cosa accadrà. Nel frattempo, c'è Giuntoli che potrebbe chiudere due grandi colpi prima della fine del mercato <<<