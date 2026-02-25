Juve, Kalulu a L’Equipe: “Ci viene chiesto di essere sempre all’altezza. Sul caso Bastoni…”

Le parole del difensore bianconero rilasciate al quotidiano francese L'Equipe: il suo pensiero su questa annata e sul questione di Bastoni

Pierre Kalulu ha rilasciato in un’intervista al quotidiano francese L’Equipe, nel corso della quale ha affrontato diverse tematiche, tra cui la stagione che sta vivendo con la maglia della Juventus fino ad arrivare alla questione legata a Bastoni, accaduta contro l’Inter. Queste le sue parole:

“E’ una stagione ricca, come è normale nei grandi club, ci sono grandi speranze e ci viene chiesto di essere sempre all’altezza. Ma è una cosa che sogniamo fin da quando siamo ragazzini. Poi in questo mestiere ci sono obiettivi e si vedrà a fine stagione.

Le critiche sui social? Sono stato anch’io tifoso e so come funzionano le critiche. Sul momento c’è la frustrazione, la sfoghi sui social e poi te ne vai a dormire. Anche se ti criticano come persona, non va preso come qualcosa di personale. Mi dico sempre che se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene. Non ho bisogno che un qualsiasi utente mi dica se ho giocato bene o no.

Il caso Bastoni? Ho spento il telefono per non alimentarla. In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle. Ma non credo che questo abbia influito sulla partita con il Galatasaray. Sembrerebbe che cerchiamo scuse, invece abbiamo sbagliato la partita.

Il mio momento di forma? Voglio continuare così, solo il campo ti dà legittimità anche agli occhi dei compagni. Gli avversari vanno studiati per spingerli a fare quello che non sono abituati a fare. Bisogna saper anticiparli di due o tre mosse, un po’ come negli scacchi. L’obiettivo è di essere il migliore e non solo difendere bene”.