Juve, Kalulu: “Siamo sicuramente arrabbiati dopo il derby”

Le parole del difensore della Juve Kalulu ai microfoni di Dazn nel pre partita del match contro l'Atalanta

Nel pre partita della sfida contro l’Atalanta il difensore della Juve Kalulu ai microfoni di Dazn ha detto: “Siamo sicuramente arrabbiati dopo il derby, ma poi ne vengono altre. Non c’è tempo per pensare, testa subito alla prossima. Siamo pronti per oggi. Troppi gol subiti? Prima eravamo molto solidi ed era merito di tutti, oggi è responsabilità di tutti. Lavoriamo anche per questo”.