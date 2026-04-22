Il futuro di Jonathan David con la maglia della Juventus potrebbe riservare alcune novità. Se fino a qualche settimana fa, il centravanti canadese sembrava dovesse lasciare Torino in estate, ora le cose potrebbero andare diversamente.

Alla luce delle recenti prestazioni e, considerando che per David si tratta del primo anno nel nostro campionato, la società bianconera starebbe valutando la sua conferma. Sul punto è intervenuto Gianni Balzarini, che in un video postato su YouTube ha parlato proprio del futuro del centravanti.

Le parole di Gianni Balzarini

"Da parte mia non c’è nessuna sentenza, sicuramente c’è curiosità di vederlo nelle prossime cinque gare. Se nelle prossime partite riuscirebbe a confermare quanto visto contro il Bologna e magari riuscire ad arrivare anche in doppia cifra, io penso che Spalletti opterebbe per una sua conferma il prossimo anno. Naturalmente se poi in estate si presenta una società che ti fa un’offerta importante, le cose potrebbero andare diversamente”.