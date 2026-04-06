Juve, Joao Mario certezza a Bologna: primo gol in Serie A

Il terzino portoghese della Juve, attualmente in prestito al Bologna, stupisce il pubblico rossoblu con un gran gol

Attualmente al Bologna, in prestito con diritto di riscatto -stessa formula di Holm– il terzino di proprietà della Juve continua a dimostrare di essersi adattato perfettamente al calcio di Vincenzo Italiano. Ai microfoni di Dazn, nel post partita, le parole di Joao Mario.

La vittoria di oggi è stata la risposta migliore possibile in vista dell’Europa League

“Si, era importante cominciare bene il match. Lo abbiamo fatto, segnando due gol all’inizio. Bravi nella ripresa a gestire i ritmi. 3 punti importantissimi per noi, ora il focus è sull’Europa League.”

Primo gol per te in Serie A, molto bello

“Ho colpito bene la palla. Sono contento per il gol ma lo sono ancora di più per la vittoria della squadra. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per continuare a vincere le partite, e come ho detto prima adesso concentriamoci sull’Europa League.”