Juve, Joao Mario: “Al Bologna per rilanciarmi. Tutto dipende da…”

In un'intervista concessa al quotidiano sportivo A Bola, il difensore della Juve João Mário ha parlato della scelta del prestito al Bologna

In un’intervista concessa al quotidiano sportivo A Bola, João Mário, difensore della Juve in prestito al Bologna, tracciando un bilancio della sua esperienza in Italia. Di seguito le sue parole.

“Sono sicuro di poter avere ancora un futuro in bianconero. Per questo motivo vedo il Bologna come un’opportunità per dimostrare le mie qualità in un campionato estremamente tattico e fisico come la Serie A. Devo essere bravo sia in fase offensiva che in quella difensiva.

In Italia sto imparando diversi approcci al calcio, rispetto a quelli a cui ero abituato in Portogallo. Sento di essere migliorato e in questi ultimi due mesi mi gioco tutto. Futuro alla Juventus? In parte dipenderà da me ma sarà importante quello che vorrà Luciano Spalletti.

Se dovesse restare a Torino, sono tranquillo perché mi sto impegnando al massimo per dimostrare di essere all’altezza. Appena arrivato, sapevo che sarebbe stato difficile ambientarmi. La Signora è un club con una cultura diversa, serve tempo per adattarsi. Ero felice a Torino, ma a un certo punto ho capito che lo staff cercava caratteristiche diverse per il mio ruolo.

Con Igor Tudor ho giocato di più quando la squadra era in svantaggio, ma comunque meno di quanto mi aspettassi. Con Spalletti, invece, servivano caratteristiche più difensive. Abbiamo parlato e gli ho detto che avevo bisogno di più minuti: per questo sono passato ai rossoblù.”