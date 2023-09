Juve, Jacobelli: “Pogba? La presenza di Pimenta non è casuale”

Jacobelli ha commentato la questione relativa al contratto di Pogba: per il giornalista la chiamata a Pimenta spiega le intenzioni della Juve

Intervenuto a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha espresso il suo punti di vista sulla questione del contratto di Paul Pogba con la Juventus . Negli ultimi giorni la società bianconera sembrerebbe aver intensificato i discorsi per una ridiscussione dell'accordo con il giocatore francese. Il giocatore percepisce oggi 8 milioni di euro: una cifra che il club faticherebbe a comprendere e versare vista la poca affidabilità fisica del giocatore.

Ecco le parole del giornalista sul caso della Juventus: “Quando si parla del mercato dei bianconeri non bisogna dimenticare i vincoli posti dal bilancio. Il mercato quest’anno si è mosso nella direzione indicata proprio dal bilancio. Il fatto che la Juventus abbia contattato la Pimenta per ridiscutere il contratto di Pogba spiega proprio questa situazione. La squadra però ha un grande organico e deve competere per scudetto e Coppa Italia”.