Juve, Jacobelli: “La battuta di Allegri? Niente di polemico contro l’Inter”

Intervistato a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha commentato la battuta espressa da Massimiliano Allegri dopo la partita contro il Sassuolo. Per il giornalista non ci sarebbe alcuna malizia da parte del tecnico della Juventus nei confronti dell'Inter. Ecco le sue parole: “Io non ci vedo nulla di polemico o offensivo, anzi penso che l'ironia sia sempre sinonimo di intelligenza. Allegri si gode una Juve che sta bene. Non perde da 17 partite, sta ritrovando finalmente Vlahovic e Yildiz è un piacere per gli occhi di chiunque ami il calcio".