Juve, Italiano esalta Joao Mario: “Sono felicissimo, migliora sempre di più”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa di Joao Mario, giocatore della Juve in prestito ai felsinei

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato alla vigilia della gara contro il Verona e si è soffermato in modo particolare su Joao Mario, giocatore in prestito dalla Juve. Di seguito le sue parole: “Si è ripreso dal colpo e si sta sciogliendo sempre di più. Sorride e si è messo a disposizione anche per giocare a sinistra e non era semplice. Ha fatto due grandi partite e sono felicissimo.”