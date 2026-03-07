Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato alla vigilia della gara contro il Verona e si è soffermato in modo particolare su Joao Mario, giocatore in prestito dalla Juve. Di seguito le sue parole: “Si è ripreso dal colpo e si sta sciogliendo sempre di più. Sorride e si è messo a disposizione anche per giocare a sinistra e non era semplice. Ha fatto due grandi partite e sono felicissimo.”
Juve, Italiano esalta Joao Mario: “Sono felicissimo, migliora sempre di più”
Riccardo Focolari – 7 Marzo, 18:37
