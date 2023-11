Juve e Italia: coppia vincente. Nessuno ha fornito più gol degli juventini

La Juventus e la Nazionale è da sempre un connubio vincente. Spesso l'impalcatura degli azzurri è stata la stessa della Vecchia Signora come dimostrano le nazionali vincenti come quelle dell'82, del 2006 e del 2021. Giocatori straordinari che hanno fatto la storia dell'Italia dei bianconeri: Zoff, Scirea e Paolo Rossi, passando per Baggio, Buffon e Del Piero arrivando fino a Chiellini, Bonucci e Chiesa. E in questo senso la Juve detiene anche un record.