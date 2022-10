Nuovo campione alla Juve? Sì, grazie a Kvaratskhelia – News

Khvicha Kvaratskhelia è il rimpianto di tante gradi squadre, che con soli 10 milioni avrebbero potuto assicurarsi quello che si sta dimostrando un fenomeno a tutti gli effetti. Ovviamente dovrà confermarsi, ma la costanza di rendimento in campionato e in Champions in queste prime battute è impressionante. Maurizio Sarri era stato il primo a segnalare il calciatore alla dirigenza bianconera, che non lo ritenne pronto per il grande salto. Lo stesso Paratici ne era rimasto impressionato, tuttavia l'esterno georgiano non è approdato a Torino.