Juve, intesa raggiunta con Thiago Motta: c’è l’accordo sull’ingaggio

Intesa senza firma. Questo è il messaggio che si desumerebbe dal servizio di Sportmediaset sull'allenatore del Bologna, Thiago Motta. L'intesa non sarebbe però stata raggiunta con il club di appartenenza riportato in Champions League molti decenni dopo l'ultima volta. Bensì, tale accordo sarebbe stato raggiunto con la Juventus. Infatti, il club bianconero da tempo starebbe corteggiando il tecnico brasiliano e ora sembrerebbe pronto all'affondo. Tra Juventus e tecnico sarebbe stato raggiunta un intesa sulla base di 3,5 milioni euro. La prossima settimana potrebbe già essere molto importante per capire se si arriverà all'intesa finale. Dal canto suo, la società felsinea avrebbe programmato un incontro nei prossimi giorni per provare a convincere Thiago Motta a rimanere.