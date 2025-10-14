Juve, intervento terminato per Bremer

La Juventus tramite il proprio sito internet ufficiale, ha comunicato che l'intervento di Bremer è perfettamente riuscito.

L’operazione al ginocchio di Gleison Bremer è terminata con successo. Il difensore brasiliano è stato operato questa mattina presso l’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei massimi esperti di fama mondiale in operazioni di questo genere. A fare l’annuncio ufficiale è stato il club bianconero, tramite il proprio sito internet ufficiale. Come si legge nel comunicato, il difensore nei prossimi giorni, comincerà il percorso riabilitativo, per tornare al più presto a disposizione di mister Tudor.

Il comunicato della società