Juve, intervento terminato per Bremer

L’operazione al ginocchio di Gleison Bremer è terminata con successo. Il difensore brasiliano è stato operato questa mattina presso l’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei massimi esperti di fama mondiale in operazioni di questo genere. A fare l’annuncio ufficiale è stato il club bianconero, tramite il proprio sito internet ufficiale. Come si legge nel comunicato, il difensore nei prossimi giorni, comincerà il percorso riabilitativo, per tornare al più presto a disposizione di mister Tudor.
Il comunicato della società
“Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.”