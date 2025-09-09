Juve-Inter, Zambrotta: "Sarà una bella lotta. Ma i nerazzurri..."

Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juve, si è espresso in vista del derby d’Italia: tutte le parole dell’ex terzino bianconero

L’ex calciatore della Juve Gianluca Zambrotta è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare il derby d’Italia contro l’Inter. Ecco le sue parole: «È un buonissimo inizio, il miglior modo per cominciare e quando si vince le cose vanno bene, soprattutto prima di una sosta in cui si ha tempo di lavorare. L’ho vista meglio contro il Parma, con il Genoa qualche difficoltà in più. Abbiamo passato bei momenti con Tudor e ci vedevamo anche fuori dal campo. È una persona stupenda, ha sempre fatto bene. Dargli fiducia è stata un’ottima scelta.

Per questioni economiche a Kolo Muani hanno preferito Openda. È più giovane e al Lipsia ha fatto bene: è rapido, veloce e duttile perché può giocare come seconda punta. Zhegrova, anche se è fermo da circa nove mesi, ha qualità e ha la possibilità di lavorare per riprendere la forma ed entrare nei meccanismi di Tudor.

Punta l’uomo, dribbla, crea superiorità: ma deve tornare al 100%».Kalulu è da tempo che gioca lì: non ci si può aspettare che sia Cafu o Dani Alves, però può alternarsi con Joao Mario. Nel 3-4-2-1 i tre davanti sono gli uomini più importanti, ma lo sono anche gli esterni: devono saper saltare l’uomo oltre a farsi tutta la fascia. Joao Mario a destra e Cambiaso o Kostic a sinistra sono buone soluzioni. Con tanti uomini offensivi, servono esterni di gamba per dare equilibrio».

«L’Inter in fascia ha Dimarco e Dumfries che spingono molto, quindi può servire almeno un uomo di contenimento, come Kalulu su Dimarco che a volte è il nerazzurro più pericoloso. Dall’altra parte Joao Mario può essere l’alternativa giusta su Dumfries, a Genova ha fatto una buona partita».

«Lautaro e Marcus Thuram contro la difesa juventina, una bella battaglia. E poi anche in mezzo al campo, Barella e gli altri contro Locatelli e Khéphren Thuram… la Juve deve cercare di vincere: sempre. È il suo dna. Può esserci una stagione che va peggio, ma la Juventus deve puntare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. La squadra da battere è il Napoli: per lo scorso anno, per Conte che è rimasto e per il mercato».