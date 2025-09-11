Juve-Inter, Tudor riflette sul sostituto di Conceiçao. Il favorito

Sabato alle 18 andrà in scena il primo scontro diretto della stagione per la Juve: il derby d’Italia contro l’Inter. La terza giornata della Serie A 2025-26, verrà giocata dopo la pausa nazionali. Tuttavia, nonostante la presenza dei neo-acquisti Lois Openda e Edon Zhegrova, Tudor contro i nerazzurri pensa ad una soluzione alternativa.
Il tecnico croato, infatti, pensa ad un 3-4-2-1 con Teun Koopmeiners al posto dell’infortunato Francisco Conceiçao. Il probabile XI, dunque, dovrebbe essere: Di Gregorio; Kelly-Bremer-Gatti; Joao Mario-Thuram-Locatelli-Kalulu; Yildiz-Koopmeiners; David.