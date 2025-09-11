Juve-Inter, Tudor riflette sul sostituto di Conceiçao. Il favorito
Home > Juve News

Juve-Inter, Tudor riflette sul sostituto di Conceiçao. Il favorito

Stefania Palminteri
11 Settembre, 15:06
In vista del derby d'Italia, mister Tudor riflette sul sostituto di Conceiçao. Ecco chi è il favorito per Juve-Inter

Sabato alle 18 andrà in scena il primo scontro diretto della stagione per la Juve: il derby d’Italia contro l’Inter. La terza giornata della Serie A 2025-26, verrà giocata dopo la pausa nazionali. Tuttavia, nonostante la presenza dei neo-acquisti Lois Openda e Edon Zhegrova, Tudor contro i nerazzurri pensa ad una soluzione alternativa.

Il tecnico croato, infatti, pensa ad un 3-4-2-1 con Teun Koopmeiners al posto dell’infortunato Francisco Conceiçao. Il probabile XI, dunque, dovrebbe essere: Di Gregorio; Kelly-Bremer-Gatti; Joao Mario-Thuram-Locatelli-Kalulu; Yildiz-Koopmeiners; David.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 11 Settembre, 14:14
Juve-Inter, Lautaro titolare o no? Le novità sul derby d’Italia
Lautaro Martinez sarà titolare o no per Juve-Inter? Svelate le condizioni dell’argentino verso il derby d’Italia
Stefania Palminteri - 11 Settembre, 13:32
Juve, Di Canio: “Tudor è uno serio. La rosa è un passo indietro ma…”
Stefania Palminteri - 11 Settembre, 12:30
Juve, Capello: “La squadra è solida. Spero che in Champions…”
Cristiano Passa - 10 Settembre, 19:00
Juventus: i risultati dei bianconeri in Nazionale
Cristiano Passa - 10 Settembre, 18:08
Juventus-Inter: dove vedere il Derby d’Italia
Riccardo Focolari - 10 Settembre, 16:00
Juve-Inter, il debutto della Refcam: cos’è e come funziona
Cristiano Passa - 10 Settembre, 15:43
La Juventus inaugura la sua Hall of Fame
x