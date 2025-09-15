Juve-Inter, Tacchinardi: "Tudor come Lippi. Scudetto? Sarebbe troppo..."

Intervenuto a Pressing, Alessio Tacchinardi, ex difensore bianconero, ha parlato degli obiettivi della Juve di Tudor

Intervenuto a Pressing, Alessio Tacchinardi -ex difensore bianconero- ha parlato di Juve-Inter. Ecco le sue parole: “Penso che Igor abbia imparato tanto da Marcello Lippi. Onestamente ieri è stata una partita dove ha fatto una strategia molto difensiva.

L’Inter per 80 minuti aveva sempre possesso palla. Ma, con molta umiltà, il croato ha avuto una strategia difensiva, sino al 3-2. In seguito, ha avuto grande coraggio inserendo Adzic che gli ha risolto la partita. Tuttavia, nella passata stagione, questa partita non l’avrebbe mai vinta. Lo spirito ha premiato la Vecchia Signora. Scudetto? Troppo presto per parlarne.

È vero che la Juve ha un giocatore fuori, che è Zhegrova, che sicuramente sposta in quella zona di campo dove oggi onestamente fa fatica. Koopmeiners non ha fatto una buona partita, invece, d’altra parte, Yildiz è un giocatore che qualsiasi cosa fa, sposta. Però penso che lo Scudetto sia troppo presto”