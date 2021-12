Supercoppa Italia, il 28 dicembre al via le vendite dei biglietti di Juve-Inter

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato tutte le informazioni utili per la Supercoppa Italia contro l'Inter

Tutti i titoli di accesso sono acquistabili esclusivamente su vivaticket.com e non sono cedibili (il cambio nominativo non sarà consentito).

I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 dicembre 2021 secondo le indicazioni che seguono. Sarà necessario iscriversi al sito Vivaticket.com prima di procedere all’acquisto e avere un’età superiore ai 14 anni.

- dalle ore 10.00 del 28 dicembre 2021 vendita riservata ai J1897 Member. Per accedere alla vendita basterà inserire il numero della propria Membership. Ogni J1897 Member potrà acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano J1897, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero Membership. Il codice verrà richiesto dopo la scelta del posto in mappa.