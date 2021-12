Non solo Juve: la procura indaga anche sulle plusvalenze in casa Inter

Il caso plusvalenze si allarga e dopo la Juve ora è il turno dell'Inter. Ecco quanto successo nelle ultime ore nella sede nerazzurra

redazionejuvenews

Dopo l'inchiesta sulle plusvalenzeche ha travolto la Juventus negli ultimi mesi, ieri anche l'Inter è stata coinvolta in un'indagine molto simile. Ecco il resoconto fatto dall'ANSA: "I militari della Guardia di Finanza hanno fatto acquisizioni di documenti nelle sedi dell'Inter e della Lega nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/19. L'indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali. L'operazione dei finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, come si legge in un comunicato del procuratore facente funzione Riccardo Targetti, è finalizzata ad "acquisire documentazione relativa alle cessioni" da parte dell'Inter "dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori" che riguardano gli esercizi di bilancio 2017-2018 e 2018-2019.

L'intento di inquirenti e investigatori è "verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze". L'ipotesi di reato, spiega ancora Targetti, per la quale sono in corso "le indagini preliminari, nei confronti di ignoti, riguarda il delitto di false comunicazioni sociali". Nell'inchiesta a carico di ignori della procura di Milano che ha portato la Gdf a effettuare acquisizioni presso la sede dell'Inter e della Lega Calcio si stanno facendo accertamenti su plusvalenze di 100 milioni relative a due annualità, 2017/18 e 2018/19, per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni anche delle giovanili". (ANSA.it)

Sempre l'ANSA ha poi riportato la risposta della società nerazzurra: "Massima serenità traspare da ambienti dell'Inter, dopo l'odierna acquisizione di documenti legati ai trasferimenti dei calciatori che hanno generato plusvalenze nei bilanci 2017/18 e 2018/19. Fonti vicine al club nerazzurro, parlando con l'ANSA, fanno notare come non ci sia stata alcuna perquisizione ma solo una acquisizione documentale da parte dei militari della Guardia di Finanza, durata circa tre ore. Inoltre, da ambienti dell'Inter emerge anche la particolarità legata ad una operazione tra quelle per cui sono stati raccolti dati, ovverosia la cessione di Nicolò Zaniolo alla Roma, che va di fatto in direzione opposta: venduto ai giallorossi per 4 milioni nell' operazione che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro, il giovane trequartista dopo soli pochi mesi valeva dieci volte tanto. Per il resto, si tratta, secondo le stesse fonti, di normali operazioni di mercato". (ANSA.it)