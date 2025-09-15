Juve-Inter, Sorrentino: "Vlahovic ritrovato. Adzic? Il biglietto da visita..."

Stefano Sorrentino, alla Domenica Sportiva, ha parlato di Juve-Inter e dell'impegno tecnico-tattico di Dusan Vlahovic

Stefano Sorrentino, alla Domenica Sportiva, ha parlato di Juve–Inter: “Sono concreti, questa è la cosa più importante. L’Inter non meritava di perdere comunque alla fine il pari era più giusto. Alla fine vince chi fa più gol e la rosa di Tudor è stata brava in questo.

Bisogna fare i complimenti al tecnico croato perché è stato tenendo tutti sulla corda, glielo avevo detto una settimana fa che Vlahovic secondo me giocava a titolare e così è stato. Anche se non ha segnato, è stato molto utile alla squadra: si è dato da fare, ha lottato, ha contrastato, ha fatto salire la squadra, ha tenuto la palla.

Secondo me è un giocatore ritrovato, un giocatore sulla quale la Juventus può puntare molto, è chiaro che poi in questo momento la Juventus ha una marcia in più, una marcia in più per quanto riguarda la condizione fisica per quanto riguarda il credito e per quanto riguarda il seguire l’allenatore a 360 gradi.

Così era stato anche nel mondiale per club quando Tudor non si sapeva se continuava o no e lui ha deciso o rimaneva. Adzic? Se il biglietto da visita è quel tiro là e i tre punti nel derby d’Italia, sicuramente è qualcosa di importante, ci andrei in piano con i paragoni, però sicuramente è un giocatore di qualità e quando è la fortuna di avere. Quel tiro si prendeva? Sì anche molto facilmente.”