Serena: “La Juve può essere l’anti-Inter per lo scudetto”

Intervistato dal Corriere di Torino l'ex attaccante Aldo Serena ha parlato della lotta scudetto tra Juve e Inter

Inter e Juve sono tra le squadre più forti del campionato di Serie A, le due principali favorite per la vittoria della Serie A. Intervistato dal Corriere di Torino l’ex attaccante Juve Aldo Serena ha parlato della combattuta lotta scudetto: “La Juventus può essere l’anti-Inter, per lo scudetto ci sarà. Ero certo che Thiago Motta cambiasse la situazione ma non in così breve tempo: la sua mano si è vista subito con un gioco di grande protezione centrale”.

Juve o Inter, chi vincerà lo scudetto? Il parere di Aldo Serena

“È molto difficile tirare in porta alla Juve e lo provano i soli due tiri nello specchio concessi in tre partite. L’impiego a tempo pieno di Douglas Luiz aiuterà gli attaccanti, perché è un giocatore che ha la capacità di vedere il passaggio in verticale per i compagni e ha pure il passo breve e il cambio di direzione immediata. Sono arrivati i giocatori giusti. Nico Gonzalez può essere un ottimo realizzatore oltre che un costruttore di gioco dalle fasce. Conceição mi ha fatto una grande impressione. Da Koopmeiners mi aspetto gol e quantità nella fase di non possesso, nella pressione alta, nel rubare palla”, ha concluso l’ex attaccante Juve.