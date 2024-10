Sabatini: “Il risultato dell’Inter è il più importante. Ora c’è la Juve”

Intervenuto su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha commentato i risultati di Inter e Juve in vista del derby d'Italia

L’ottava giornata di Serie A è quasi terminata, non resta che aspettare di scoprire quale sarà il risultato del match tra Monza e Verona. Tutte le big hanno però già giocato, con Juve, Inter e Napoli che hanno tutte portato a casa i tre punti. La testa della classifica è quindi rimasta invariata. Nel prossimo fine settimana, però, ci sarà il derby d’Italia tra Inter e Juve: almeno una delle due perderà punti per strada.

Verso Inter-Juve, le parole di Sabatini

Intervenuto su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha commentato: “Vincono tutte uno a zero. Tra Milan e Juventus, Napoli e Inter è il weekend del corto muso. Il gioco, lo spettacolo, lasciamolo da parte per una volta. Il risultato con l’importanza che deriva dalla visione della classifica, invece, torna primario in questa situazione in cui va anche detto che le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. L’inter invece a Roma ha superato un momento difficile dovuto agli infortuni. Quelli di Calhanoglu e di Acerbi preoccupano non tanto in vista della Champions League in cui l’inter è relativamente tranquilla contro lo Young Boys, ma soprattutto per la super sfida di domenica contro la Juventus. In ogni caso, in rapporto alla difficoltà dell’impegno, il risultato dell’inter è quello più importante di tutti“.