Juve-Inter, Mkhitaryan: “Dovevamo essere più lucidi e freddi”

Intervistato nel post partita della sconfitta in Serie A contro la Juventus, ha parlato il centrocampista dell'Inter, Henrik Mkhitaryan

Intervistato nel post match della partita in Serie A contro la Juventus, ha parlato il centrocampista dell’Inter, Henrik Mkhitaryan. Ecco cosa ha detto: “Siamo venuti per vincere, non abbiamo sfruttato le occasioni primo tempo e questo fatto lo abbiamo pagato. Dovevamo essere più lucidi e freddi. Il calcio è così, quando non segni poi perdi. Juve? Ovviamente sono cambiati, ma non dobbiamo parlare di loro. Dobbiamo essere più concentrati sul nostro gioco e sulle nostre partite. Se sappiamo fare le cose per bene non sarà difficile”.

Mkhitaryan: “Poco concentrati sul gol subito”

Il calciatore ha aggiunto: “Nel secondo tempo abbiamo mollato un po’ ma non giocavamo contro una squadra debole o scarsa. Abbiamo concesso anche noi ma abbiamo anche creato. Non dovevamo essere poco concentrati sul loro gol. Bisogna abbassare la testa e continuare a lavorare. La cosa che mi dà fiducia è che abbiamo un gruppo che vuole lavorare e migliorare. Dobbiamo andare avanti con questo. Ci rimangono dieci partite e non possiamo sbagliare. Dobbiamo provare a vincere le partite che rimangono. Il calendario è difficile ma questa squadra si è già trovata in questa situazione e può farcela. Abbiamo la testa al Genoa. Analizzeremo questa partita di oggi e proveremo a migliorare nelle prossime partite”. Leggi anche le parole di Inzaghi dopo Juventus-Inter <<<