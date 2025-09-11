Juve-Inter, Lautaro titolare o no? Le novità sul derby d’Italia

Lautaro Martinez sarà titolare o no per Juve-Inter? Svelate le condizioni dell’argentino verso il derby d’Italia

Sabato alle 18 andrà in scena il primo scontro diretto della stagione per la Juve: il derby d’Italia contro l’Inter. La terza giornata della Serie A 2025-26, verrà giocata dopo la pausa nazionali. Nel frattempo, ad Appiano Gentile, è rientrato Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino è atterrato oggi dopo gli impegni con l’Argentina e si è subito messo a disposizione di Cristian Chivu. A 48 ore dal derby d’Italia contro la Juve riabbracciano il loro trascinatore. Dunque -al momento- la titolarità del numero dieci e capitano nerazzurro non è messa in discussione.