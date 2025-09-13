Juve-Inter, la probabile di Chivu: Di Marco out?

Alle 18 la Juve scenderà in campo per il derby d'Italia contro l'Inter. Ecco la probabile formazione del tecnico nerazzurro

Alle 18 di questo pomeriggio la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, starebbe tuttavia riflettendo su una mossa che potrebbe spiazzare Tudor: Carlos Augusto sarebbe in ballottaggio con Federico Dimarco per una maglia da titolare.

La scelta nascerebbe da esigenze fisiche e tattiche: l’esterno brasiliano, non convocato dalla Seleçao, è rimasto ad Appiano Gentile, mentre l’ex Verona è reduce da due match con l’Italia. La possibile staffetta sulla sinistra rientra anche in un’ottica di gestione della rosa. Dopo la trasferta in casa bianconera, infatti, i nerazzurri saranno attesi dall’esordio in Champions League contro l’Ajax.

Dunque, la formazione dovrebbe essere: Inter (3-5-2) Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.