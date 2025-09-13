Juve-Inter, la probabile di Chivu: Di Marco out?
Home > Juve News

Juve-Inter, la probabile di Chivu: Di Marco out?

Riccardo Focolari
13 Settembre, 15:00
Alle 18 la Juve scenderà in campo per il derby d'Italia contro l'Inter. Ecco la probabile formazione del tecnico nerazzurro

Alle 18 di questo pomeriggio la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, starebbe tuttavia riflettendo su una mossa che potrebbe spiazzare Tudor: Carlos Augusto sarebbe in ballottaggio con Federico Dimarco per una maglia da titolare.

La scelta nascerebbe da esigenze fisiche e tattiche: l’esterno brasiliano, non convocato dalla Seleçao, è rimasto ad Appiano Gentile, mentre l’ex Verona è reduce da due match con l’Italia. La possibile staffetta sulla sinistra rientra anche in un’ottica di gestione della rosa. Dopo la trasferta in casa bianconera, infatti, i nerazzurri saranno attesi dall’esordio in Champions League contro l’Ajax.

Dunque, la formazione dovrebbe essere: Inter (3-5-2) Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 13 Settembre, 18:04
LIVE | Juventus-Inter 0-0: calcio d’inizio all’Allianz Stadium!
La Juve di Igor Tudor scende in campo contro l'Inter, per la terza giornata di Serie A tra le mura amiche dello Stadium
Cristiano Passa - 13 Settembre, 17:19
Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Vlahovic!
Riccardo Focolari - 13 Settembre, 17:00
NEXT GEN| Juve, Brambilla: “Contro l’Arezzo sfida dura. I numeri dicono che…”
Stefania Palminteri - 13 Settembre, 16:00
NEXT GEN| Juve-Arezzo: quando scenderanno in campo i bianconeri
Riccardo Focolari - 13 Settembre, 13:30
Juve, Ferrara: “Tudor era timido. La squadra da battere resta…”
Riccardo Focolari - 13 Settembre, 10:02
Calciomercato Juve, Fabrizio Romano svela il futuro di Yildiz?
Stefania Palminteri - 12 Settembre, 17:10
REPLAY / Tudor su Vlahovic: “Basta guardare i numeri…”
x