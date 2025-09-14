Juve-Inter, Koopmeiners esulta: “Il derby è nostro!”

Dopo la grande vittoria contro l'Inter, Koopmeiners -centrocampista della Juve- ha esultato con un post sui social

Dopo la pirotecnica vittoria della Juve (4-3) contro l’Inter, Teun Koopmeiners non ha nascosto la sua gioia sui social, celebrando il trionfo in uno dei match più attesi della stagione. Il centrocampista olandese, attraverso un post su Instagram, ha espresso l’entusiasmo e l’orgoglio per il risultato ottenuto. Ecco le sue parole: ” Il derby d’Italia è nostro“, accompagnando le parole con un’immagine che lo ritraeva sorridente con i suoi compagni di squadra, orgogliosi per la vittoria conquistata.