Juve, l’allenamento di oggi: i dubbi di Allegri e i possibili rientri

Archiviata la sconfitta contro il Genoa, la Juventus oggi si è allenata in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter.

Prosegue, a meno 3 dalla Finale di Coppa Italia , la preparazione dei bianconeri, che oggi hanno lavorato ancora in mattinata, proseguendo il lavoro in funzione della sfida all’Inter di mercoledì sera all’Olimpico. Oggi, nel dettaglio, la squadra si è concentrata sulla fase del possesso , lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. Poi il gruppo si è allenato sulla costruzione dalla difesa , sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata , a centrocampo e in attacco . Manuel Locatelli ha svolto allenamento in gruppo . Domani allenamento ancora al mattino".

Per quanto riguarda le scelte di Allegri, sicuramente in porta ci sarà Perin, titolare di Coppa Italia. Danilo tornerà dal primo minuto dopo aver avuto qualche giorno riposo, mentre al centro due tra Bonucci, Chiellini e De Ligt. Sulla sinistra è favorito Alex Sandro, con Pellegrini . A centrocampo sicuri Rabiot e Zakaria, con Arthur in cabina di regia. In dubbio c'è Cuadrado, con cui il mister cambierebbe il modulo mettendo una mediana due senza Arthur. McKennie e Locatelli, con l'ex Sassuolo finalmente in gruppo, si stanno allenando duramente per provare a esserci per la panchina e potrebbero diventare carte interessanti in corso d'opera. In attacco è sicuro del posto Vlahovic, ma il tecnico juventino ha ancora dubbi su chi schierare, soprattutto tra Morata e Dybala.