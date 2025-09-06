Juve-Inter, come sta Miretti? Le sensazioni in vista del Derby d’Italia

Nicolò Miretti è pronto al rientro. Il centrocampista della Juve, che ha saltato le prime giornate di campionato a causa di una lesione muscolare alla coscia che lo tiene fermo dal 14 agosto, potrebbe tornare a disposizione di Tudor già dalla prossima settimana.
Il tecnico croato ha in mente un reinserimento graduale, così da non forzare il rientro e permettere al ragazzo di ritrovare il ritmo partita senza rischi; tuttavia, il numero 21 potrebbe già strappare una convocazione per la sfida contro l’Inter. Il classe 2003 non vuole rischiare altre ricadute: cercherà di rientrare con grande cautela.