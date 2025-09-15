Juve-Inter, Cesari sul contatto Thuram-Bonny: "Colombo aspettava..."

L'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto in trasmissione per parlare del contatto Thuram-Bonny in Juve-Inter

L’ex arbitro Graziano Cesari, in un programma Mediaset, è intervenuto per parlare del contatto Thuram-Bonny, avvenuto nel corso dell’azione che ha poi portato al gol decisivo di Adzic in Juve-Inter di sabato scorso. Ecco il suo giudizio: “Al minuto 91’ arriva il 4-3 di Adzic. Colombo alza il braccio destro e porta il fischietto alla bocca, prima che il tiro vincente sia scagliato, quindi aveva idea che potesse esserci un fallo.

L’Inter protesta, con Bonny ancora a terra, chiedendo un fallo sull’attaccante. I due fratelli Thuram conversano tra loro, Colombo cosa fa? Aspetta il VAR. È molto vicino all’azione, sta guardando il pallone e la schiena dei due giocatori, Thuram e Bonny, per cui non sa cosa succede in alto.

Il braccio destro di Thuram va sul viso di Bonny, poi c’è un tocco da dietro che probabilmente è sul pallone prima che sul piede. La situazione è molto complicata, a mio parere l’errore grosso è non averlo fatto vedere all’arbitro. Secondo me non c’è stato nulla, lo dico sinceramente, ma sarebbe stato bello se la decisione l’avesse presa l’arbitro e non il VAR”.