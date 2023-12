Juve o Inter, chi sarà campione d’inverno? Il calendario

Arrivati alla 17esima giornata di Serie A la classifica vede l' Inter in testa al campionato con 4 punti di vantaggio sulla Juve . Il testa a testa per lo scudetto tra nerazzurri e bianconeri continuerà ancora a lungo, ma chi sarà campione d'inverno?

Da qui al termine del girone di andata mancano ancora due partite . L'Inter affronterà il Genoa in trasferta a Marassi e poi il Verona in casa a San Siro.

La Juve, invece, avrà la Roma in casa allo Stadium e poi la Salernitana in trasferta. In mezzo anche l'ottavo di finale di Coppa Italia, sempre contro la Salernitana ma in casa a Torino.