Boninsegna: “Inter e Juve sono le migliori squadre del campionato”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve e Inter Roberto Boninsegna ha parlato del derby d'Italia in programma al ritorno dalla pausa nazionali: " In questo momento sono le due squadre migliori del campionato e meritano la posizione che hanno ottenuto. È una partita bellissima, la classica. Logicamente spero che l’Inter vinca , anche se per me dopo i nerazzurri ci sono i bianconeri. Se una delle due dovesse prevalere sull’altra staccherebbe le altre rivali in classifica, il Milan fa fatica e ha pareggiato l’ultima a Lecce. Personalmente spero che l'Inter vinca lo scudetto".

In estate l'Inter ha acquistato Thuram per sostituire Lukaku: "Non lo sta facendo rimpiangere. Però non so perché sia andato via Lukaku dall’Inter. Aveva fatto bene in nerazzurro e sta facendo bene anche alla Roma".