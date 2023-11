Inter, niente Juve per Bastoni: confermata la lesione

L'Inter dovrà fare a meno di Bastoni per la sfida di Serie A contro la Juve: confermata la lesione al polpaccio per il difensore italiano

Pessime notizie in casa Inter che in vista del big match di Serie A contro la Juve dovrà fare a meno di Bastoni . Gli esami strumentali svolti in giornata dal difensore italiano hanno infatti confermato la lesione al polpaccio destro che lo costringerà a saltare le prossime due partite dei nerazzurri.

Se contro Juve e Benfica Bastoni non ci sarà, la speranza è che il difensore possa rientrare in campo per la sfida contro il Napoli o al massimo per quella successiva contro l'Udinese.