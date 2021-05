Juve, inizia la nuova era Allegri: i dettagli del contratto

Le parole dell'ormai ex portiere bianconero

In queste ore, la Juventus ha ufficialmente annunciato il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Dopo due anni senza un incarico, il tecnico livornese è pronto quindi a tornare in pista, riprendendo in mano quella squadra lasciata dopo l'ormai lontano divorzio del maggio 2019. Firma sul contratto già apposta: Max si legherà alla "Vecchia Signora" per i prossimi quattro anni, con ingaggio sui 7 milioni di euro a stagione, più ulteriori 2 milioni di bonus in base al raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati con la società. L'era Allegri, a cui verranno affidati maggiori compiti in fase di mercato, è pronda quindi a ripartire.