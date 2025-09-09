Juve, infortunio Miretti: slitta il rientro in gruppo? Le ultime

Inizia ad avvicinarsi Juve-Inter, big match importante per capire l'andazzo del campionato. E la Juve spera di essere al completo

L’avvicinamento al derby d’Italia, Juve-Inter, comincia oggi. Igor Tudor, nel frattempo, si augura di non incassare cattive notizie dagli impegni di qualificazione al Mondiale. Oltre ad una assenza obbligata, quella di Andrea Cambiaso che deve scontare il secondo turno di stop dopo l’espulsione ricevuta in Juventus-Parma. c’è anche un rientro.

Fabio Miretti, infatti, è quasi certo di strappare una convocazione dal tecnico croato per la gara contro i nerazzurri. Dunque, nel big match di sabato, gli assenti in casa bianconera saranno solamente Arkadiusz Milik e Mattia Perin. Il centrocampo campo è quindi al completo.